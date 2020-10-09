❗️❗️❗️ Московским ИП без работников не надо сдавать отчеты о переходе на удаленку

Уже четвертый день в соцсетях москвичи бурно обсуждают еженедельную отчетность по переходу на удаленку, которую обязал сдавать Мэр Москвы Указом 97-УМ.

Как выделить из двух работающих 30%? Как отчитаться, если половина людей на больничном и в отпуске? Вопросы, на которые в принципе ответить невозможно, потому что те люди, которые Указ писали, на мелочи не разменивались.

Но вот один ответ на постоянно задающийся вопрос есть точно — ИП без работников не надо сдавать эти отчеты.

Указ Собянина касается работодателей, о чем в нем и написано. Работодатель, согласно трудовому законодательству (а более нигде определений нет) — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. ИП без работников при всем желании не может вступить в такие отношения с собой.

К сожалению, безграмотные ответы сотрудников Оперштаба на Горячей линии подогревают панику среди ИП.

Наконец Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы опубликовал в Инстаграмме вменяемый ответ на вопрос. Заметим, что это официальный канал Департамента.

Можно было бы поспорить еще на тему использования слова «работодатель» при наличии гражданско-правовых договоров, но проще тем ИП, у кого такие договоры есть, все-таки отчет отправить. Если есть такая возможность.