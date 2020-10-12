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Налоговики хотели взыскать проценты с излишне возмещенного НДС, хотя компания вернула переплату в срок

Налогоплательщик вернул излишне возмещенный НДС в тот же день, но ФНС насчитала проценты за 137 дней. Налоговиков поправил только кассационный суд.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение Арбитражного суда Алтайского края и признал незаконным решение МИФНС России № 8 по Алтайскому краю в части доначисления ООО «КДВ Агро-Алтай» процентов за пользование денежными средствами в сумме, превышающей 2,7 тыс. рублей.

Фабула дела

Как указано в материалах дела, ООО «КДВ Агро-Алтай» в декабре 2018 года представило уточненную налоговую декларацию за 3 квартал 2018 года с отражением заявленной к возмещению суммы НДС в размере 128,1 млн рублей. МИФНС 14 декабря 2018 года перечислила заявленный к возмещению НДС.

Однако, обнаружив ошибочное включение в состав налоговых вычетов сумм налога, отраженных в счетах-фактурах за 3 квартал 2015 года, ООО «КДВ Агро-Алтай» в тот же день 14 декабря 2018 года возвратило в бюджет излишне возмещенную сумму НДС в размере 66, млн рублей.

По мнению налогоплательщика, он фактически пользовался бюджетными средствами только один день, поэтому размер процентов составляет 2,7 тыс. рублей. Однако МИФНС России № 8 по Алтайскому краю на основании п. 17 ст. 176.1 НК РФ начислила ООО «КДВ Агро-Алтай» проценты в размере 388,3 тыс. рублей за период с 14 декабря 2018 по 30 апреля 2018 года. Управление ФНС по Алтайскому краю оставило в силе решение инспекции. После чего налогоплательщик обратился в суд.

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Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Перечисление денежных средств в бюджет без подачи уточненной декларации с отражением уменьшенной суммы НДС, подлежащей возмещению из бюджета за соответствующий налоговый период, сформировало переплату, указали суды. Эта переплата по воле налогоплательщика могла быть зачтена в счет уплаты иных текущих налогов или в соответствии со ст. 78 НК РФ возвращена.

При этом, право налогового органа зачесть данную сумму в счет погашения излишне полученного в заявительном порядке возмещения по НДС возникло лишь по завершении камеральной налоговой проверки уточненной декларации по НДС за 3 квартал 2018 года. В связи с чем, дата принятия оспариваемого решения МИФНС 30 апреля 2019 правомерно принята налоговым органом в качестве даты окончания периода пользования ООО «КДВ Агро-Алтай» денежными средствами, подчеркнули суды.
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Позиция суда кассационной инстанции

Кассационная инстанция посчитала, что выводы нижестоящих судов основаны на неверном толковании положений ст. 176.1 НК РФ. АС ЗСО подчеркнул, что при сложившейся ситуации, в отсутствие регулирующей нормы права, все неустранимые сомнения, неясности актов законодательства о налогах и сборах должны толковаться в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ).

Из системного анализа положений ст. 176.1 НК РФ следует, что налогоплательщик обязан вернуть в бюджет сумму излишне возмещенного налога на основании требования налогового органа, выставленного по результатам проведенной камеральной проверки. При этом в соответствии с буквальным толкованием п. 17 ст. 176.1 НК РФ проценты начисляются за период пользования бюджетными средствами.

По мнению кассационного суда, нормами налогового законодательства, в том числе положениями ст. 176.1 НК РФ не установлен порядок исчисления процентов, если налогоплательщик исполнил обязанность по возврату излишне возмещенного налога в бюджет до окончания проведения камеральной проверки и выставления в его адрес требования о возврате налога.

При этом ни положения п. 24 ст. 176.1 НК, ни иные нормы налогового законодательства не содержат положений, обязывающих налогоплательщика подать уточненную налоговую декларацию, в том числе при добровольном возврате в бюджет суммы излишне возмещенного ему налога. А в случае перечисления налогоплательщиком в бюджет суммы налога у него отсутствует возможность пользоваться бюджетными средствами.

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Также АС Западно-Сибирского округа обратил внимание на использованную налогоплательщиком формулировку в графе «назначение платежа»: «возврат возмещения по НДС за 3 квартал 2018 года».

«Указание в платежном поручении конкретного назначения платежа с очевидностью свидетельствует о том, что налогоплательщик самостоятельно осуществил именно возврат излишне возмещенных ему денежных средств», - подчеркнул суд.

По мнению кассационной инстанции, проценты за период пользования налогоплательщиком бюджетными средствами надлежит исчислить исходя из фактического периода пользования (в данном случае это один день).

Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, данный кейс является достаточно ярким примером должного действия принципа in dubio contra fiscum («сомнение - против фиска»).

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«Действующее регулирование не устанавливает правила на счет расчета процентов за период пользования "неосновательно возмещенным налогом" в случае, когда такой налог возвращается налогоплательщиком самостоятельно, а не по требованию инспекции», - отметил он.

Поэтому суд кассационной инстанции справедливо принял сторону налогоплательщика, ведь последний не отрицал факт допущенного нарушения, но оспаривал период начисления процентов за пользование, считает Сергей Филиппов.

«Также важен и тезис окружного суда, касающийся того, что "права и обязанности налогоплательщика не могут быть поставлены в зависимость от исполнения налоговым органом технической функции по внесению изменений в состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом"», - подытожил юрист.

Дело №А03-16385/2019.

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