Налоговики хотели взыскать проценты с излишне возмещенного НДС, хотя компания вернула переплату в срок

Налогоплательщик вернул излишне возмещенный НДС в тот же день, но ФНС насчитала проценты за 137 дней. Налоговиков поправил только кассационный суд.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение Арбитражного суда Алтайского края и признал незаконным решение МИФНС России № 8 по Алтайскому краю в части доначисления ООО «КДВ Агро-Алтай» процентов за пользование денежными средствами в сумме, превышающей 2,7 тыс. рублей.

Фабула дела

Как указано в материалах дела, ООО «КДВ Агро-Алтай» в декабре 2018 года представило уточненную налоговую декларацию за 3 квартал 2018 года с отражением заявленной к возмещению суммы НДС в размере 128,1 млн рублей. МИФНС 14 декабря 2018 года перечислила заявленный к возмещению НДС.

Однако, обнаружив ошибочное включение в состав налоговых вычетов сумм налога, отраженных в счетах-фактурах за 3 квартал 2015 года, ООО «КДВ Агро-Алтай» в тот же день 14 декабря 2018 года возвратило в бюджет излишне возмещенную сумму НДС в размере 66, млн рублей.

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По мнению налогоплательщика, он фактически пользовался бюджетными средствами только один день, поэтому размер процентов составляет 2,7 тыс. рублей. Однако МИФНС России № 8 по Алтайскому краю на основании п. 17 ст. 176.1 НК РФ начислила ООО «КДВ Агро-Алтай» проценты в размере 388,3 тыс. рублей за период с 14 декабря 2018 по 30 апреля 2018 года. Управление ФНС по Алтайскому краю оставило в силе решение инспекции. После чего налогоплательщик обратился в суд.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Перечисление денежных средств в бюджет без подачи уточненной декларации с отражением уменьшенной суммы НДС, подлежащей возмещению из бюджета за соответствующий налоговый период, сформировало переплату, указали суды. Эта переплата по воле налогоплательщика могла быть зачтена в счет уплаты иных текущих налогов или в соответствии со ст. 78 НК РФ возвращена.

При этом, право налогового органа зачесть данную сумму в счет погашения излишне полученного в заявительном порядке возмещения по НДС возникло лишь по завершении камеральной налоговой проверки уточненной декларации по НДС за 3 квартал 2018 года. В связи с чем, дата принятия оспариваемого решения МИФНС 30 апреля 2019 правомерно принята налоговым органом в качестве даты окончания периода пользования ООО «КДВ Агро-Алтай» денежными средствами, подчеркнули суды.