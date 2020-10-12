Борис Титов предложил ограничить рост налога на имущество по кадастровой стоимости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением ограничить в 2020-2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются по кадастровой стоимости объектов недвижимости.

«Уполномоченный предложил внести в Налоговый кодекс РФ изменения, в соответствии с которыми рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не превышал бы 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом», — сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов напомнил, что по Федеральному закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в большинстве регионов в 2019-2020 годах прошла или проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости для налогообложения.

Такая оценка ведется исходя из показателей на 1 января соответствующего года. Таким образом, сокращение доходности недвижимости, вызванное последствиями пандемии коронавируса, при оценке в 2020 году во внимание не принимается, уточнил бизнес-омбудсмен.

По мнению Титова, уплата налога по новой кадастровой стоимости может привети к банкротству многих компаний, поскольку они и так несут дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима.