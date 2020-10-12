Какие меры господдержки действуют для организаций с сотрудниками-инвалидами

Минфин выпустил письмо № 03-01-11/82904 от 22.09.2020 о мерах господдержки и льготах в части уплаты налогов для организаций, имеющих в штате инвалидов.

В частности, не облагаются НДС товары и услуги, реализуемые:

общественными организациями инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 %;

организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %;

учреждениями, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, созданными для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

ГУП и МУП, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 %.

📌 Реклама

Что касается налога на прибыль, то организации, использующие труд инвалидов, общественные организации инвалидов, а также учреждения, единственным собственником имущества которых являются общественные организации инвалидов, вправе учитывать при определении налоговой базы расходы на цели социальной защиты инвалидов.

Кроме этого, организации, использующие труд инвалидов, в которых инвалиды составляют не менее 50 % штата и доля расходов на оплату их труда — не менее 25 %, на основании самостоятельно разработанных и утвержденных программ могут создавать на срок не более 5 лет резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие соцзащиту инвалидов.

При этом отчисления в резерв не могут превышать 30 % полученной прибыли, исчисленной без учета указанного резерва. Расходы по формированию резерва учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Также организации инвалидов (при соответствии определенным критериям) освобождаются от налога на имущество организаций.

Не являются объектом налогообложения по транспортному налогу автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные через органы соцзащиты.

📌 Реклама

Кроме того, организации инвалидов освобождаются от земельного налога.

В письме Минфина отмечается, что вопросы, касающиеся предоставления дополнительных налоговых льгот по налогу на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу для организаций, имеющих в штате инвалидов, могут быть урегулированы на региональном (местном) уровне.