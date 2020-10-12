Проект о повышении НДФЛ до 15 % рекомендован к принятию

Недавно в Госдуму был внесен законопроект № 1022669-7, который касается повышения ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн. рублей в год.

Сегодня комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении данный законопроект.

Напомним, поправки в НК инициированы Правительством РФ.

Изменений много. В проекте прописаны новые правила расчета НДФЛ, новый порядок его уплаты.

По ставке НДФЛ будет следующая градация:

13 % — если сумма налоговых баз составляет менее 5 млн рублей или равна 5 млн рублей;

650 тыс. рублей и 15 % суммы налоговых баз, превышающей 5 млн рублей — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК, за налоговый период составляет более 5 млн рублей.

Вводится понятие основной налоговой базы.

Указаны виды доходов, на которые ставка 15% распространяться не будет.

Подробнее об этом проекте читайте в материале «НДФЛ 13 % и 15 %: обзор нового законопроекта».

Отметим, что пока в проекте не прописаны некоторые нюансы, например, как именно налоговики будут самостоятельно пересчитывать налог, если доход в общей сумме более 5 млн рублей получен от разных налоговых агентов.

В пояснительной записке сообщается, что процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован.