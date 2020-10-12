Сбербанк АСТ не дает закрывающие документы на бумаге?

Жалуются на тендерную площадку Сбербанк АСТ, что они закрывающие документы не дают на бумаге. А за предоставление в электронном виде еще и заплатить придется. Так ли это?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Зарегистрировались мы на тендерной площадке Сбербанк АСТ. За участие в тендере заплатила 2000 р. А чтобы закрывающий документ получить на ещё заплатить 5800 за Сбербанк ЭДО. На бумаге они акты не выдают и по роумингу не отправляют. Бизнес — блеск, чтобы заплатить 2000 надо сначала 5800 заплатить».

Вот что в комментариях пишут:

«Нам по запросу они прислали бумажные документы. Загуглила эл. почту поддержки и послала акт сверки с просьбой предоставить акты».

А кому-то предлагают в столицу за ними ехать:

«Они предлагают за бумажными заехать в офис в Москве. Учитывая, что мы в Питере — это блеск!».

А кто-то пишет, что на бумаге выдают, но порядок совершенно невозможный:

«Вообще-то они выдают на бумаге. Но! Выдают по записи в определенный день! Но! В этом году все на удаленке и обещали направить почтой. У нас 2000 списали в июле, запись на доки была на 15.09 в 11.30. За день позвонили им уточнить,нам сказали, что сейчас выдача курьеру не работает, пообещали почтой».

А вообще, подобное и на других площадках бывает:

«На одной из аналогичных площадок только по ссылке с надписью ЭДО тыцнул, оно сразу подключилось и −7000 с лицевого счета».

Кстати, в одном из комментариев советует представитель Сбера:

«Пришлите, пожалуйста на zabota@sberbank.ru наименование и ИНН организации, от имени которой было зарегистрировано участие. Постараюсь помочь».

Коллеги, у кого подобное было — пользуйтесь!