С 2021 года власти больше не будут высчитывать стоимость потребкорзины

С 2021 года Минтруд перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины. Такая необходимость отпадет сама собой из-за изменения методики расчета прожиточного минимума.

Напомним, в Думу внесен законопроект об изменении расчета МРОТ и прожиточного минимума.

Со следующего года планируется отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и определить его как часть (44,2 %) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить на уровне 109 % этого показателя, для детей — 97, а для пенсионеров — 86 %.

Таким образом, уже со следующего года, если соответствующие поправки в законодательство будут приняты, министерство перестанет рассчитывать стоимость минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, передает РБК.

Дело в том, что никаких иных целей, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было, пояснили в Минтруде.