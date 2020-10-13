Как бесплатно получить закрывающие документы у Сбербанк-АСТ. Лайфхак

Сбербанк-АСТ предлагает как платные, так и бесплатные каналы получения закрывающих документов.

Вчера на «Клерке» описывалась ситуация, что людям пришлось платить за получение электронных закрывающих документов с площадки «Сбербанк-АСТ».

Документы могут быть получены через одну из систем электронного документооборота, с которыми реализовано техническое взаимодейстиве торговых площадок. В настоящий момент это «Сфера-курьер» (Корус), «Сберключ» и «Контур.Диадок». Стоимость услуги автоматической доставки документов определяется операторами ЭДО.

Бесплатно документы можно получить по почте России отправив запрос на адрес edo@sberbank-ast.ru (торги по 44-ФЗ) либо на factura@sberbank-ast.ru (коммерческие торги).

В офисе документы пока не выдают из-за сложной ситуации с коронавирусом.