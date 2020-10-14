Для обманутых дольщиков срок владения квартирой для целей НДФЛ хотят считать по-другому. Время томительного ожидания тоже учтут

В Госдуму внесен законопроект № 1035095-7 с поправками в статью 217.1 НК, которая регламентирует особенности освобождения от НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества.

При исчислении минимального предельного срока владения недвижимым объектом долевого строительства в срок нахождения его в собственности будет включаться период с даты передачи участнику долевого строительства недвижимого имущества, предусмотренной договором участия в долевом строительстве, до момента его фактической передачи в собственность налогоплательщика.

Дело в том, что сейчас учитывается срок с момента акта приема-передачи. В случае с обманутыми дольщиками между оговоренной в договоре датой и реальной датой сдачи объекта могут пройти годы.

Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2021 года.

Законопроект подготовлен на основании предложений Всероссийского Движения обманутых дольщиков и пайщиков.

Автор проекта — депутат от КПРФ Валерий Рашкин.