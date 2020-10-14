Московские ИП могут сдавать отчет об удаленке без электронной подписи

Индивидуальные предприниматели Москвы могут подавать сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, без использования электронной подписи. Об этом сообщается на сайте Мэра Москвы.

Чтобы сдать отчет, физлицо, зарегистрированное как ИП, должно быть верифицировано на портале Госуслуг.

Для создания учетной записи на mos.ru без электронной цифровой подписи необходимо:

зарегистрировать кабинет индивидуального предпринимателя на портале gosuslugi.ru. Это можно сделать без электронной цифровой подписи. Алгоритм действий описан в подразделе «Как создать учетную запись индивидуального предпринимателя». Для регистрации учетной записи потребуется заполнить форму. После этого указанные сведения будут проверены на соответствие Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

связать учетные записи на mos.ru и на gosuslugi.ru. Для этого нужно при входе в личный кабинет на портале mos.ru выбрать опцию входа через gosuslugi.ru, нажав на соответствующую кнопку. Далее потребуется ввести логин и пароль от учетной записи предпринимателя на едином портале госуслуг. Система может запросить логин и пароль от личного кабинета физического лица на портале mos.ru, чтобы связать учетные записи. В дальнейшем войти можно будет без дополнительной авторизации.

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Индивидуальным предпринимателям также необходимо оформить себя или других людей в качестве доверенных лиц для доступа в личный кабинет. В этом случае тоже не потребуется электронная цифровая подпись. Для управления доверенными лицами в корпоративном кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть специальный раздел, доступный в меню.

Чтобы добавить доверенное лицо, необходимо указать СНИЛС пользователя, зарегистрированного на mos.ru. Важно учесть, что сведения в его личном кабинете должны быть успешно подтверждены в Пенсионном фонде.

После авторизации пользователь, назначенный доверенным лицом в одной или нескольких организациях, может переключаться между профилями. Эта опция доступна в верхней правой части меню портала. Во всплывающем окне следует выбрать профиль, на который необходимо переключиться. После этого отобразится наименование организации и текущая роль пользователя.