Чаще всего удаленщики работают из дома, реже всего – из заграницы

В этом году по известным причинам удаленный режим работы стал очень популярен. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, пользовались ли россияне режимом удалённой работы, чтобы активнее путешествовать.

Больше всего респондентов (35 %) заявили, что работают только из дома. 21 % работают с дачи. 9 % путешествуют по России и параллельно работают удаленно, 7 % опрошенных занимаются удаленной работой, совершая заграничные путешествия.

28 % опрошенных не имели возможности работать удаленно и по-прежнему посещали офис.

Добавим, весной аналитики Туту.ру выяснили, комфортно ли россиянам работать удаленно. 62 % тех, кто сохранил работу и при этом перешел на удаленный режим, говорили, что не хотят возвращаться с «удаленки» в офис, потому что им понравилось работать дома. Порядка 22 % были готовы вернуться в офис, если офисная жизнь будет, как прежде — без новых ограничений по обработке, рассадке и так далее, при этом 15 % хотели вернуться в офис настолько, что готовы были терпеть нововведения в офисном режиме, связанные с COVID-19.