«Яндекс» и «Avito» просят вписать в налоговый маневр для ИТ-сферы

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК; среди ее членов — Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и др.) предложила правительству и профильным ведомствам распространить налоговый маневр на ИТ-компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги.

Об этом сообщается в итоговой резолюции Российского интернет-форума 2020, в которой содержатся предложения по новым мерам поддержки отрасли. С резолюцией ознакомился РБК.

Документ отправлен в правительство, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю департамента информационных технологий Москвы Эдуарду Лысенко, главе Минцифры Максуту Шадаеву, а также ряду депутатов и профильных экспертов.

К компаниям «цифрового контура» ассоциация относит поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д. По мнению членов РАЭК, большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства, поскольку они не подходят под утвержденные критерии поддержки. Пока претендовать на господдержку могут только организации, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу программного обеспечения. Однако у интернет-компаний значительная доля доходов приходится на выручку от рекламы, подписки на услуги, продажи виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и др.

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Как отмечается в письме РАЭК, поддержку не могут получить разработчики систем электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта («Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами, например amoCRM) и др. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология».

Помимо расширения числа компаний, которые смогут воспользоваться налоговым маневром, РАЭК также предложила: