Пенсионерам, живущим в Москве менее 10 лет, повысят минимальную пенсию

Сегодня Мосгордума приняла законопроект об установлении прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Он составит 13 496 руб.

В 2020 году ПМП составляет 12 578 руб. То есть прирост в 2021 году составит 918 руб.

Напомним, этот показатель необходим для установления минимального размера пенсии. В каждом регионе свой размер ПМП.

Что касается Москвы, то данный ПМП применяется только в том случае, если пенсионер живет в столице менее 10 лет. Для остальных пенсионеров (коренных москвичей) действует городской стандарт, который сейчас составляет 19 500 руб.

Добавим, что согласно п.4 ст.4 Федерального закона № 134-ФЗ от 24.12.1997 регионы должны утвердить ПМП и передать данные в ПФР до 15 сентября.

Напомним, ежегодно мы публикуем таблицу с размером минимальных пенсий на текущий год.

Ранее мы рассказывали, как считает минимальную пенсию на основе ПМП одно из региональных ОПФР: