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К маленькой пенсии положена доплата. Как ее считает ПФР и почему мы думаем, что ПФР ошибается

Прожиточный минимум пенсионера на 2021 год для целей определения размера минимальной пенсии власти регионов должны утвердить до 15 сентября 2020 года.

К этому их обязывает пункт 4 статьи 4 Федерального закона №134-ФЗ от 24.12.1997 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Таблицу с данными по всем регионам мы традиционно опубликуем в начале следующего года.

Минимальная пенсия в 2020 году: таблица с суммами по всем регионам

В этом материале рассмотрим вопрос назначения доплаты к пенсии на примере одного региона. ОПФР Курской области на днях опубликовало материал, в котором приведены два примера расчета доплаты, один из которых вызвал у нас недоумение.

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ПМП, ФСД и РСД

Для начала немного теории. Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

До недавнего времени для неработающих пенсионеров ПМП представлял собой размер минимальной пенсии.

Однако в 2019 году ситуация поменялась, причем задним числом.

Изменение правил для ФСД и РСД в 2019

Многие пенсионеры жаловались, что январская индексация на 7,05 % почему-то обошла их стороной – и без того маленькая пенсия не выросла ни на копейку. Причина этого явления вполне вписывалась в рамки тогдашнего законодательства.

ПФР индексирует маленькую пенсию, но она все равно оказывается меньше ПМП. В этом случае ее доводят до размера ПМП. Наступает следующий год, пенсию вновь индексируют, а она снова не дотягивает до ПМП. Ее вновь доводят до размера ПМП. И если ПМП из года в год повышается незначительно, а то и вовсе не повышается, пенсионер никакой прибавки не получает.

Поднялась шумиха в СМИ. В дело вмешался Президент Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию он заявил, что индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера.

Путин потребовал немедленно восстановить справедливость. Оперативно были приняты поправки в Федеральный закон №178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи».

В частности, статью 12.1 вышеназванного закона дополнили частью 8.2, которая гласит, что при определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с индексацией в текущем году, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размер пенсии без учета индексации, произведенной в текущем году.

Также добавили часть 8.3, согласно которой при определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением с 1 января текущего года величины ПМП, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включается пенсия с учетом их индексации, произведенной в предыдущем году.

То есть сначала старый (прошлогодний) размер пенсии сравнивают с прожиточным минимумом, определяют разницу (социальную доплату), а потом уже индексируют пенсию. В итоге пенсионер получает проиндексированную пенсию и социальную доплату.

Пример:

В 2018 году (на начало 2019 года) пенсия была 7 000, а ПМП в регионе — 8 600. Поэтому в 2019 году сначала надо высчитать ФСД. Она составит 1 600 (8 600 — 7 000).

Затем пенсию индексируют до 7 493,50 (7 000 * 1,0705).

Потом проиндексированную пенсию суммируют с ФСД и получается 9 093,50 (7 493,50 + 1 600). Это на 493,50 (то есть на размер индексации) больше, чем по старому способу. Все, как говорил Владимир Путин.
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ФСД и РСД в 2020 году

Наступает 2020 год. Пенсионеры с маленькой пенсией снова возмущены – после индексации на 6,6 % прибавка составила 1 рубль.

Снова поднимается шумиха в СМИ. Пишут про пенсионерку, которая свою рублевую прибавку отправила в Кремль, заплатив за отправку письма 81 рубль.

Между тем такая маленькая прибавка объясняется незначительным ростом ПМП.

Пример:

В 2019 году (на начало 2020 года) пенсия была 7 493,50.

ПФР высчитывает ФСД, вычитая пенсию из ПМП.

ПМП в 2020 году в регионе точно такой же, как и в 2019, и как и в 2018 — 8 600.

ФСД = 8 600 — 7 493,50 = 1 106,50 руб.

Проиндексированная пенсия = 7 988,07 (7 493,50 * 1,066).

Итого пенсия в 2020 году 7 988,07 + 1 106,50 = 9 094,57 руб.

А в 2019 году пенсия была 9 093,50 руб.

То есть пенсионер получил прибавку в размере 1 руб. 07 коп.

Справедливости ради отметим, что если бы в 2019 году методика расчета ФСД не поменялась, то маленькая пенсия пенсионеров в 2020 году была бы еще меньше – 8 600 руб., а 9 094,57.

Подробно про алгоритм расчета доплаты в 2020 году мы писали ранее.

Почему в 2020 году многим повысили пенсию только на 1 рубль: разъяснение с примером расчета

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ФСД в 2021 году

Не за горами 2021 год. ОПФР по Курской области объявило размер ПМП на 2021 год – он составит 8 678 руб.

Уточним, в 2018, 2019 и 2020 году ПМП в регионе составлял 8 600 руб. То есть теперь спустя 3 года он вырос на 78 рублей. На столько подорожала жизнь для пенсионеров в Курской области.

Размер индексации тоже известен: в 2021 году он составит 6,3 %. Значит без труда можно посчитать размер пенсии с учетом доплаты бедным пенсионерам в 2021 году.

На сайте ПФР приводится два примера такого расчета.

1

Пример №1 вопросов не вызывает. Для наглядности представим все данные из этого примера в удобной таблице.

Показатель

Сумма

Пенсия в 2019 году (без учета ФСД)

7 411

ФСД в 2020 году

8 600 - 7 411 = 1 189

Индексация в 2020 году

7 411 * 106,6% = 7 900

Пенсия в 2020 году (всего)

7 900 + 1 189 = 9 089

ФСД в 2021 году

(8 678 – 7 900) = 778

Индексация в 2021 году

7 900 * 106,3 % = 8 397,70

Пенсия в 2021 году (всего)

8 397,70 + 778 = 9 175,70

Из таблицы видно, что в 2021 году пенсионер №1 получит пенсию на 86,70 руб. больше, чем в 2020 году.

Пример №2 вызывает вопросы.

2

По мнению ПФР, пенсионер №2 в 2021 году утратит право на доплату к пенсии, так как его проиндексированная пенсия превышает ПМП. Однако, как было сказано выше, по закону №178-ФЗ сравнивать ПМП нужно не с новой, проиндексированной пенсией, а со старой, прошлогодней. Она у этого пенсионера до ПМП не дотягивает, а значит доплата человеку положена и ПФР ошибочно полагает, что такое право утрачено.

Для наглядности представим все данные из этого примера в удобной таблице.

Показатель

Сумма по расчетам ПФР

Сумма по нашим расчетам

Пенсия в 2019 году (без учета ФСД)

7 786

7 786

ФСД в 2020 году

8 600 – 7 786 = 814

8 600 – 7 786 = 814

Индексация в 2020 году

7 786 * 106,6% = 8 300

7 786 * 106,6% = 8 300

Пенсия в 2020 году (всего)

8 300 + 814 = 9 114

8 300 + 814 = 9 114

ФСД в 2021 году

0

8 678 – 8 300 = 378

Индексация в 2021 году

8 300 * 106,3 % = 8 822,90

8 300 * 106,3 % = 8 822,90

Пенсия в 2021 году (всего)

8 822,90 + 0 = 8 822,90

8 822,90 + 378 = 9 200,90

Как следует из таблицы, по нашим расчетам пенсионер №2 в 2021 году получит пенсию на 86,90 руб. больше, чем в 2020 году.

Если же опираться на расчеты из примера, которые приводит ПФР, то данный гражданин в 2021 году получит на 291,10 руб. меньше, чем в 2020 году.

Вот тебе и индексация пенсии... Что это за повышение такое, после которого размер пенсии уменьшается? 

Между тем часть 8 статьи 12.1 Закона № 178-ФЗ гласит, что при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины ПМП в регионе общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года.

Напомним, ранее Счетная палата вывила ряд ошибок, которые ПФР допускал при расчете и индексации пенсий.

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