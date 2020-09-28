К маленькой пенсии положена доплата. Как ее считает ПФР и почему мы думаем, что ПФР ошибается

Прожиточный минимум пенсионера на 2021 год для целей определения размера минимальной пенсии власти регионов должны утвердить до 15 сентября 2020 года.

К этому их обязывает пункт 4 статьи 4 Федерального закона №134-ФЗ от 24.12.1997 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Таблицу с данными по всем регионам мы традиционно опубликуем в начале следующего года.

В этом материале рассмотрим вопрос назначения доплаты к пенсии на примере одного региона. ОПФР Курской области на днях опубликовало материал, в котором приведены два примера расчета доплаты, один из которых вызвал у нас недоумение.

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ПМП, ФСД и РСД

Для начала немного теории. Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

До недавнего времени для неработающих пенсионеров ПМП представлял собой размер минимальной пенсии.

Однако в 2019 году ситуация поменялась, причем задним числом.

Изменение правил для ФСД и РСД в 2019

Многие пенсионеры жаловались, что январская индексация на 7,05 % почему-то обошла их стороной – и без того маленькая пенсия не выросла ни на копейку. Причина этого явления вполне вписывалась в рамки тогдашнего законодательства.

ПФР индексирует маленькую пенсию, но она все равно оказывается меньше ПМП. В этом случае ее доводят до размера ПМП. Наступает следующий год, пенсию вновь индексируют, а она снова не дотягивает до ПМП. Ее вновь доводят до размера ПМП. И если ПМП из года в год повышается незначительно, а то и вовсе не повышается, пенсионер никакой прибавки не получает.

Поднялась шумиха в СМИ. В дело вмешался Президент Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию он заявил, что индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера.

Путин потребовал немедленно восстановить справедливость. Оперативно были приняты поправки в Федеральный закон №178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи».

В частности, статью 12.1 вышеназванного закона дополнили частью 8.2, которая гласит, что при определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с индексацией в текущем году, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размер пенсии без учета индексации, произведенной в текущем году.

Также добавили часть 8.3, согласно которой при определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением с 1 января текущего года величины ПМП, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включается пенсия с учетом их индексации, произведенной в предыдущем году.

То есть сначала старый (прошлогодний) размер пенсии сравнивают с прожиточным минимумом, определяют разницу (социальную доплату), а потом уже индексируют пенсию. В итоге пенсионер получает проиндексированную пенсию и социальную доплату.