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Фиксированный налог для владельцев КИК составит всего 5 млн рублей

Минфин отправил правительству поправки, описывающие детали нового налогового режима для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК). Отдельного законопроекта по этому фиксированному налогу не будет, министерство решило внести поправки ко второму чтению в уже принятый в первом чтении законопроект.

Ранее сообщалось о том, что это будет фиксированный налог в 5 млн руб., в поправках же речь идет о сумме прибыли КИК, с которой будет исчисляться этот платеж — 38,5 млн руб. в 2020 году и 34 млн руб.— в 2021 году. Это означает, что Минфин в своих расчетах уже использовал пока еще не введенную ставку НДФЛ в 15% на крупные доходы, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, в поправках речь идет не о сумме платежа, а о размере «вмененной» прибыли, из которой он будет рассчитываться. Но все равно сумма налога получается 5 млн рублей.

Для перехода на новый «фиксированный» режим уведомление в налоговые органы будет необходимо подать в срок до 1 февраля 2021 года (в отношении доходов 2020 года), или до 31 декабря 2021 года или последующих лет (для его использования в дальнейшем).

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Новый режим не освобождает контролирующих лиц от обязанности подачи уведомлений о КИК, но дает возможность не предоставлять в налоговые органы финансовую отчетность и иные документы, не тратить время и деньги на консультантов для правильного расчета прибыли, которую необходимо включить в декларацию, а также зафиксировать свои расходы на уплату налога с прибыли КИК.

При этом поправки содержат новые для владельцев КИК нормы о штрафах, которые, вероятно, усложнят сохранение старого режима.

Так, в пять раз (со 100 тыс. до 500 тыс. руб.) увеличиваются штрафы за отказ и иное уклонение от подачи в налоговые органы финансовой отчетности или документов (при отсутствии отчетности) КИК и аудиторского заключения, а также за непредставление в срок уведомления о контролируемых компаниях. Вводится также новый штраф в размере 1 млн руб. за непредставление документов, затребованных налоговыми органами (в частности — для подтверждения освобождения прибыли КИК от налогообложения), уведомления о выявленной контролируемой компании или, в определенных случаях — финансовых документов КИК.

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