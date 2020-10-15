Как вернуть заём учредителю, если денег нет?

Учредитель давал заём своей компании, теперь хочет его вернуть. Какие есть варианты, если денег у компании нет от слова совсем?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом возврата займа учредителю (50% доля) 3,5 млн, документально, он же директор, если денег нет, а возвращать надо, так как уже 3 года прошло».

Вобще, вопрос странный. Если денег нет, то их как отдавать? Если же вопрос по рисованию документов, то это мы оставим за скобками.

В комментариях кто-то выразил такое же недоумение:

«Непонятен ваш вопрос. Вы спрашиваете, где деньги взять? Вопрос этот вечный, из серии: кто виноват и что делать?».

Дальше добавляет, что скидываться не будет.

А кто-то предложил взять новый заём и покрыть им старый:

«Можно взять новый заём от учредителя и расплатиться с ним по старым долгам».

Кто-то шутит, что подобного опыта возврата денег, которых нет, наверное, ни у кого нет:

«Я дико извиняюсь, но рискну предположить, что такого опыта не ни у кого».

На вопрос автора, возможно ли отдать товаром, ответили:

«Возможно, а оно ему надо? Может логичнее пролонгировать договор,продать товар и рассчитаться деньгами?».

Еще вариант с товаром:

«Можно, зачёт делайте тогда. Товар лучше оценить оценщиком, чтобы потом налоговой доказать рыночную стоимость, балансовую они не очень любят».

Кто-то написал несколько вариантов:

Продлить договор

Товаром отдать

Товар продать, деньгами отдать

Скинуться с шапкой по кругу

Занять еще у кого-нить, отдать учеру.

А кто-то поинтеерсовался, не мог бы он вообще долг простить:

«Пусть простит долг и не мучает вас».

Еще кто-то предлагал в лес учредителя увезти, но это совсем радикальный вариант.

А вот еще советуют со взносом в уставный капитал:

«Примите решение о дополнительном взносе (или УК или в доп капитал) — и сделайте взаимозачет. Только проводки правильные сделайте».

А еще уточняют, что все-таки хотел сказать автор:

«Уточните вопрос: вам нужно просто документально долг закрыть или реально день они перечислить? Если документально, переуступить ему право требования какой-нибудь просроченной задолженности. Которую вы взыскивать не будете (или это невозможно), продайте ему что-нибудь ненужное или воздушное (правда, здесь НДС возникает)».

А подытожим вот таким комментарием:

«Денег нет, но вы держитесь господин учредитель».