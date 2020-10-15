Что отвечать налоговикам на «письмо счастья» о подозрении на недостоверность юридического адреса?

Что делать, если из регистрирующей налоговой прилетело «письмо счастья» о подозрении на недостоверность юридического адреса?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получили письмо счастья из 46-й МИФНС о недостоверности адреса, кто сталкивался подскажите, предоставления договора аренды достаточно, может необходимо приложить фото офиса или еще какие действия предпринять? И еще документы можно отвезти по доверенности выданной компанией или директору надо ехать подавать пакет документов?».

Хорошо бы само письмо увидеть, но если только подозревают недостоверность, а отметку пока не внесли, то можно в свободной форме прислать письмо, к нему копию догоовра аренды приложить. Можно по доверенности. Но есть и вариант нотариально заверить Р14001 (или по ЭЦП подать), там прописать адрес как в договоре аренды.

Вот что в комментариях пишут:

«Мы предоставляли договор, гарантийное письмо от собственника помещения и сопроводительное письмо с описью документов».

А кто-то рассказал о своей ситуации с недостоверностью:

«Мы меняли юрадрес через ЛК. Приехали из налоговой, всё проверили, одобрили, адрес поменяли. Потом грянул режим самоизоляции и нам прилетает письмо о недостоверности юрадреса. Я дозвонилась в инспекцию, указа на то, что они же осматривали помещение и знакомились с документацией. Меня попросили ещё раз направить письмо с приложением всех документов, что наше местонахождение совпадает с ЕГРЮЛ. Всё разрешилось».

Кто-то через интернет отправляет:

«Мы договор аренды предоставляли, право собственности, фото и платежки за аренду. Отправили через сайт ФНС письмом в 46-ю налоговую. Все норм прошло. Хотя тут сидим уже 10 лет, и налоговая 15 у нас была в офисе лично».

Ну лично мог другой отдел быть, а они там видимо не общаются между собой.

А вот еще советуют расширить адрес, если он только номером дома ограничен:

«Если в юрадресе только номер дома, то лучше изменить адрес, расширив до номера офиса. Для временного прикрытия — договор аренды, согласие арендодателя на размещение юрадреса».

И еще мнение о том, как все происходит:

«Как правило, достаточно договора аренды и платежного поручения. Фото опционально. В территориальных инспекциях есть соответствующие инспекторы, которые ходят по юрадресам, так что без похода туда не обойтись. Они сами подают сведения в 46 МИФНС. Срок (из личной практики) обычно 14 дней с момента подачи документов».