Реакция бухгалтеров на сообщение, что сведения по удаленщикам каждую неделю не нужно подавать. Точнее, не всем нужно

Как бухгалтеры отреагировали на новость о том, что каждую неделю сдавать сведения по удаленщикам не нужно. Вернее, нужно, но не всем.

Эмоции из «Красного уголка бухгалтера» на нововведения Собянина просто бесценны!

«Он смиловался над нами, Божечки, неслыханная щедрость».

Кто-то считает, что он просто за сайт испугался (орфография и стилистика оригинала):

«Скорее испугался, что злые бухи ТАК отбУхают его сайт, что тот никогда и никак не встанет! Заодно ещё и госуслуги обрушат! Мы же законопослушные и в рвении выполнить указилку любого порвём как Тузик тряпку!!!:-)».

А вот комментарий о постоянной изменчивости указаний:

«Через неделю решат,что НЕ надо вообще ничего сдавать».

И такое возможно, да. А может и наоборот.

Кто-то предлагает сдавать отчеты и сдавать:

«Давайте каждый день им прямо с утра отчёты отправлять, да так активно, чтобы они уже просили нас ничего не присылать».

Кто-то вообще так и не разобрался с этими отчетами:

«Я, чесно говоря, так и не разобралась, как сдать эту ерунду 🤦‍♂️🤦‍♂️ зарегилась, а там негде цеплять в личном кабинете».

На что пишут, что хотя бы зарегиться смогли:

«Вы хотя бы зарегились. а у меня директор не может до сих пор».

А кто-то на горячей линии выяснил, что удаленная работа=самоизоляция. С запретом выходить из дома.

«Звонила сегодня на мос.ру. Оказалось, что дистанционная работа приравнена в понимании прав-ва Москвы к самоизоляции и домашнему аресту. Упс. Из дома выходить, если твои данные в отчёте на удалённой работе — нельзя».

Это, конечно, не норма права, а мнение оператора. Но оно у них у всех может совпадать, к сожалению.

А кто-то предлагает постоянно что-то менять в сведениях и каждый день отправлять:

«Ну уж нет! Давайте их засыпем! Сами напросились😄 а может ежедневно изменения вносить??? 🤔».

Пожалуй, не стоит. А то вдруг им понравится?