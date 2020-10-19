📌 Стала известна предельная база по взносам на 2021 год

Минфин наконец-то опубликовал на федеральном портале проект Постановления Правительства о предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 2021 год.
В прошлом году аналогичный проект был опубликован на месяц раньше.
База составит:
- по взносам на ОСС – 966 000 руб.;
- по взносам на ОПС – 1 465 000 руб.
Напомним, в этом году база по взносам на ОСС составляет 912 000 рублей, по взносам на ОПС – 1 292 000 рублей.
Какое значение имеет предельная база в деле пенсионного обеспечения и что будет с пенсиями из-за ее повышения, читайте в нашем материале «Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета».