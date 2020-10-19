Налоговики просят не показывать убытки, пугая проверками. Они только пугают или правда придут?

Налоговики вызывают директора компании на беседу, и просят не показывать убытки в декларации, пугая различными проверками. Есть ли риск, что действительно придут?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вызвали значит давече нашего директора на беседы по поводу убытка 2019, заведомо прислали вызов. И красивая девочка рассказала ему что не надо показывать убыток аж за 2019 год. А показать его в 2020 (как бы пугая проверочками и ненужной работой — кому она нужна). В январе компании 3 года, Подскажите бы ли у вас такие содержательные разговоры с ИФНС и приходили ли к вам после бесед?».

В комментариях кто-то решил, что краткость — сестра таланта:

«Были. Не приходили».

А кто-то решил подробнее расписать все, что было:

«Было, много раз. Работа у них такая... Если формально „они вызвали — я пришла — расшифровки предоставила“, то ОК. А вот иногда некоторые, особо одарённые, начинают угрожать, то я не церемонюсь — я диктофон включаю и жалобу в управление».

Кто-то пишет, что сейчас так почти все налоговики работают:

«Стиль у них сейчас такой — угрожающий шантаж... Убыток, конечно, лучше не показывать, свести хотя бы в 0. Но если невозможно, то приготовьте обоснованное обьяснение убытка. В случае камералок — очень пригодится. Пока вызовы директора — это психологический приём давления. Главное — он пришёл:-). Если у Вас многомиллионные обороты, и есть что взять — они придут к Вам. Но если у Вас обороты небольшие, НДС платите, небольшой убыток — смысл к Вам приходить?:-) Чтобы налоговики Вас не доставали, надо не показывать убыток, лучше хоть тыщу налога платить, каждый квартал платить примерно одинаковую сумму НДС».

А кто-то показывает убытки, и пишет ответы на требования:

«Я 5 лет подряд показываю убыток — куда мне его прятать, если он есть? Каждый год отправляю расшифровки в ответ на Требования. Прятать убыток не считаю нужным — что это ещё за новости? В этом году будет прибыль наконец, буду уменьшать вполовину на этот накопленный убыток. НДС тоже платим неравномерно: если есть что поставить в зачёт — ставим (но возмещать из бюджета не всегда разумно) и платим мизер, а если нет — то платим все, что начислили».

Как следует из всех комментариев, придут к тем, с кого можно что-то взять, арестовать имущество. На мелочи они размениваться не будут, ресурсов у налоговиков тоже не безграничное количество.