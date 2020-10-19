С сегодняшнего дня режим НПД введен по всей России

Сегодня к эксперименту по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» присоединилась Республика Ингушетия. Таким образом, участниками эксперимента теперь стали все регионы России.

Напомним, в августе в Ингушетии бы принят закон о введении НПД с 2021 года, однако в сентябре в этот закон внесли поправки и перенесли дату введения НПД на более ранний срок.

Закон Республики Ингушетия от 18.09.2020 № 33-рз предусматривает, что НПД будет введен в регионе с 1 октября 2020 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня опубликования этого закона.

Закон № 33-рз был 18 сентября в региональной интернет-газете. Срок его вступления в силу — 19 октября 2020 года.

Таблицу с датами внедрения НПД в конкретном регионе можно посмотреть здесь.

На данный момент количество самозанятых налогоплательщиков превысило 1,2 млн человек. Самозанятыми сформировано более 160 млн чеков. Сумма среднего чека составляет 1061 руб.