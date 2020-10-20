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Пилотный проект ФСС продлят еще на один год. И внедрят по всей стране

1 января 2021 года восемь регионов присоединятся к пилотному проекту по прямым выплатам пособий из ФСС, который продлится по 31 декабря 2021 года. Это следующие регионы:

  • Краснодарский край;
  • Пермский край;
  • Московская область;
  • Свердловская область;
  • Челябинская область;
  • г. Москва;
  • г. Санкт-Петербург;
  • Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

То есть норму о прямых выплатах пока сохранят в действующем сейчас Постановлении Правительства №294 от 21.04.2011, и не будут переносить в Федеральный закон №255-ФЗ, как это планировалось ранее.

Пилотный проект пока так и останется пилотным (экспериментальным).

Накануне вечером Минтруд разместил на федеральном портале проект поправок в Постановление №294.

Поправки, которые были размещены ранее и о которых мы рассказывали, отменяются. Предыдущий проект перешел в стадию «Отказ от продолжения разработки».

Напомним, ранее Минтруд разработал проект поправок в Федеральный закон №255-ФЗ о всеобщем переходе на прямые выплаты. Там сказано, что в 2021 году выплата пособий будет регулироваться вышеназванным Постановлениеим Правительства. Поэтому поправками продлевают срок его действия и меняют некоторые нормы.

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