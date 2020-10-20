Переписали проект по выплате пособий. Но норма о передаче в ФСС сведений о работниках осталась

При трудоустройстве (или в период работы) сотрудник должен будет представить работодателю сведения о себе, необходимые работодателю и ФСС для выплаты страхового обеспечения.

Такую норму пропишут в Постановлении Правительства № 294 от 21.04.2011, которое регулирует особенности выплаты пособий в пилотном проекте.

Форму этих сведений утвердит ФСС. Оформляться они будут в виде документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

Проект поправок в Постановление №294 накануне опубликован на федеральном портале.

Напомним, ранее мы уже рассказывали об этой планируемой норме законодательства. Ранее Минтруд уже выкладывал на портале аналогичный проект, но сейчас разработан новый документ.

Впрочем, что касается сведений от работников, то по этому вопросу планы Минтруда не изменились.

По-прежнему прописано, что работодатели в течение 5 календарных дней со дня получения этих сведений будет передавать их в ФСС.

Сведения будут содержать необходимую информацию о застрахованном лице, включая способ выплаты ему пособия, которая в настоящее время отражается в заявлении о назначении пособия, подаваемом работодателю.

При этом при наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у работодателя документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты органами Фонда пособия.