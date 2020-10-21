Сказ о подаче данных на удаленщиков: «Как Валера #мосру брал»

С подачей данных по обязательно отправленным на удаленку работникам уже всякое было. И сайт лежал, и ошибки, и штрафовать уже кого-то собираются. Пришло время юмора.

Юмором поделились в «Красном уголке бухгалтера». Ну как юмором, история-то реальная, просто рассказана в сатирической манере.

«Как Валера #мосру брал

Что, все уже подали информацию об удаленщиках? Ха. Знаю я вас, у вас ООО или, как минимум, аутсорс бухгалтерии, да? А если ИП, то без сотрудников? А у меня вот есть. И эта история достойна анналов фейсбука.

Сначала нужна была ЭЦП. Валера выяснил, что делать ее долго и дорого (ибо всем же надо!) и пошел, как полагается тридцатилетнему динозавру, заставшему рождение торрентов, на форумы. На форуме объяснили, что если сначала залогиниться на госуслугах, а потом через тот же аккаунт на мос.ру, то ЭЦП не нужна. Ха-ха! Подумали мы. Хрен там! Сказал мос.ру, залогинил нас и упал без чувств. Ну, на неделю, вы помните.

Потом пришел указ, что можно без ЭЦП. Отозвали заявку из Контура. Подачу заявлений продлили до 19 октября.

Каждый день Валера начинал с кофе. И созерцания мосры. Монитора у Валеры два, поэтому созерцал он краем глаза всю неделю, параллельно ддося сервер в попытках подать заявление.

Наконец, сервер одуплился.

Валера заполнил информацию, нажал ту-самую-кнопку, и страница даже загрузилась. С красным сообщением о том, что у меня нет права подавать сведения о сотрудниках.

Тогда Валера позвонил на горячую линию мос.ру. Вежливый человек — кажется, Кирилл — сообщил, что без ЭЦП ничего подать нельзя. И вообще враки это все. Идите туда, где получали.

Я возмутилась. Рефлекторный фактчекинг — наследие журфака — привел меня на страницу издания для бухгалтеров, где русским по белому было написано, что ЭЦП не нужна, и логиниться надо через госуслуги. Но мы все так и сделали.

Следующие два часа Валера материл экран, а я держала оборону от детей. Валера победил. Знаете, как? Рассказываю.

Нужно создать на госуслугах отдельную сущность своего ИП. Зайти в личный кабинет, ввести туда данные сотрудников и трудоустроить.... самого себя как физика. В настройках доступов дать себе доступ на подачу информации. При этом госуслуги синхронизируются с мос.ру. Так что если у вас нет аккаунта физлица на мос.ру, хрен вы что сделаете, идите и регистрируйтесь. Нет, не как ИП на мос.ру регистрируйтесь. Как физик.

Следующий шаг — зайти на мос.ру. Казалось бы, зайти как ИП и подать заявление, да? А вот хрен.

Заходим как физлицо. Уже после этого переключаемся на ИП с припиской «с расширенными возможностями и перчаткой Таноса». То есть становимся физлицом, которое трудоустроена у себя как ИП и имеет право от лица себя как ИП подавать информацию.

Подаем информацию. Бинго. Вы великолепны. Почти как Макэвой в Сплите. Интересно, сисарх, который это проектировал, еще жив?».

Не забываем, что если изменений в данных не было, повторно подавать не нужно.Также можно в необходимые 30% включить работников в возрасте от 65 лет (которым и так предписано на самоизоляции сидеть), отпускников, сидящих на больничном, командировочных. Учитываются только работники в Москве, если предприятие на несколько регионов — региональных не считают.