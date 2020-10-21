Проценты по вкладам, начисленные за 2020 год, могут облагаться НДФЛ в 2021 году

1 января 2021 года вступают в силу положения Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, изменяющие порядок налогообложения доходов граждан в виде процентов, получаемых по вкладам в российских банках.

В соответствии с законом новый порядок налогообложения будет применяться к доходам, полученным вкладчиками начиная с 1 января 2021 года. Иными словами, процентные доходы по вкладам начнут облагаться налогом только с 2021 года, и данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.

Однако в нормах закона отсутствует прямой ответ на вопрос о том, каким будет порядок налогообложения доходов по вкладам, открытым до 1 января 2021 года, и предусматривающим выплату процентов в конце срока действия договора вклада.

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В связи с этим Ассоциация российских банков обратилась в Минфин с просьбой предоставить официальное разъяснение, какие действия следует предпринимать банкам в ситуации, когда договором вклада предусмотрено единовременное начисление (выплата) процентов сразу за весь период действия договора

В ответ на указанный запрос Минфин разъяснил, что доходы в виде процентов по вкладам в банках учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ за тот налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены.

В случае же, если по условиям договора проценты не выплачиваются клиенту банка, а зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в том налоговом периоде, в котором это произошло.