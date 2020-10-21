Будет ли штраф за несвоевременно сданный РСВ? В акте камералки упомянут, в таблице начисления нет

Из-за несвоевременно сданного РСВ компания получила акт камеральной проверки, в нем есть упоминание о штрафе, но самого штрафа нет в таблице начисления штрафных санкций. Он будет или не будет?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получили Акт камералки несвоевременно сданного РСВ. Взносы все уплачены своевременно. В Акте упоминание о штрафе в размере 1000 руб. по ст. 119 есть. В таблице начисления штрафных санкций по нулям. Начала уже писать ходатайство о снижении штрафных санкций, но задумалась: а надо ли? Или нас (а вдруг?) простили на первый раз? Есть у кого опыт по таким штрафам? Сразу штраф по 119 в Акте указывается, или все равно автоматически начисляется?».

Вот что пишут в комментариях:

«В акте штраф не указывается. Он потом в решении будет. Так что обязательно пишите».

Кто-то советует сразу писать ходатайство о снижении:

«Пошлите сразу ходатайство о снижении штрафа. Потом когда будет решение сложнее уменьшить штраф. Если будут милостив то сразу в решении уменьшат штраф».

В итоге автор пишет, что нашла старый акт, там штраф сразу был указан.