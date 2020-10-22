В Налоговый кодекс внесут поправки о начислении налога при гибели транспортного средства

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1022670-7, которым будут внесены очередные поправки в Налоговый кодекс. Среди них и уточнение правила начисления транспортного налога в случае уничтожения транспортных средств.

Для того чтобы налоговики перестали начислять налог, нужно будет подать заявление. Вместе с ним можно представить документы, подтверждающие гибель или уничтожение транспортного средства. Если документов нет, инспекция сама запросит сведения у органов и лиц, которые ими располагают. Рассмотрев заявление, она уведомит налогоплательщика о том, что налог больше не начисляют, или о том, что оснований прекратить начисление нет.

Форму заявления должна будет утвердить ФНС, в ней надо будет месяц гибели или уничтожения транспортного средства. До утверждения налогоплательщик сможет подавать заявление в произвольной форме.