Как новому работодателю узнать, подавал ли работник на старой работе заявление о выборе способа ведения трудовой книжки

До конца года работающие граждане должны определиться — переходят они полностью на электронную трудовую или оставляют еще и бумажный вариант. Предупредить их о таком выборе надо до 31 октября.

Однако пока суть, да дело, человек может поменять место работы. Как работодателю узнать, подавал ли работник на прежнем месте заявление о выборе способа ведения трудовой книжки? Такой вопрос задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Роструд пояснил, что если работник при трудоустройстве представил трудовую книжку, следует исходить из того, что он указанного выше заявления прежнему работодателю не направлял.

При отсутствии трудовой книжки работодатель имеет право запросить у работника сведения о трудовой деятельности по формам СТД-Р и СТД-ПФР, в которых имеется отметка о подаче/неподаче работником заявления о ведении ему трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности.

Получается, что если у сотрудника в СТД-Р нет отметки о переходе на электронную трудовую, он должен принести новому работодателю бумажную трудовую.

Напомним, если новый работник сразу выбирает электронную трудовую, сделать запись в бумажной все равно придется.