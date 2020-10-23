Сервис ФНС утверждает, что бизнесмен уплатил 350 млн налогов при обороте в 17 млн. Где деньги, налоговая?

Бизнесмен внезапно узнает, что при обороте в 17 млн он «уплатил» аж 350 млн налогов за прошлый год. Ему с этим что делать, и нужно ли?

«Вчера зашёл в сервис проверки контрагентов, посмотреть чего как, и первым делом вбил свой ИНН, наконец то подтянулась информация за 2019г., ага, интересно, листаю до пункта уплаты налогов, и вижу: „по данным ФНС уплачено налогов за 2019 — 350 млн рублей“. Я выпал в осадок, сколько-сколько??? Что за приколы? Оборот был 17 млн, а „уплатил“ 350 млн, и даже даётся расшифровка, НДС, ПФР, ЕНВД... Отсюда вопрос, надо ли с этим что-то делать???».

В комментариях советуют «переплату» возвращать:

«Вернуть, однозначно, вернуть!!!🤣🤣🤣 это ж переплата-то какая:-)... Ну, а если серьезно — сверка с ИФНС Вам в помощь».

Это еще ничего, у кого-то вот задолженность там же показывает:

«Вам еще повезло. У меня в этом сервисе несуществующая задолженность в размере 1800 рэ. Инспектор, с которой я разговаривала сказала, что она вообще не знает откуда там цифры берутся:-)».

ну да, как пишет один из комментаторов, «могли бы и недоимку такую показать». Так что да, повезло.

Кто-то советует заскринить, чтобы при случае инспектору показать:

«Обязательно сделать скрин, чтобы запечатлеть на память и при случае показать налоговой, что вот, было все оплачено, где деньги?».

Еще советуют скрин у нотариуса обязательно заверить.

А кто-то говорит, что нужно с налоговой акт о переплате подписать:

«Зафиксировать переплату путем подписания акта с налоговой 😀».

Еще был совет выпить пол-литру, для начала. Что называется, «без бутылки — не разобраться».