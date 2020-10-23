Налоговики не могут разобраться с уплаченными взносами. И требуют их уплаты

Налоговики требуют уплату взносов, хотя все уже было уплачено. И требуют написать им письмо, чтобы они разобрались, что и куда уже платилось.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как вы боретесь с налоговой? 29-я налоговая это нонсенс. На прошлой неделе все взносы ровно легли, была небольшая переплата. На этой неделе требование об уплате взносов, прошли какие то начисления в октябре за 1 квартал (как, Карл?!). Налоговая говорит, что это я себе снова в 3 квартале за 1 начислила. Просит написать письмо, чтобы они разобрались с начислением (?!). Я ничего не начисляла, кроме как отправки отчета по страховым взносам за 3 квартал. Это вообще как? Бесит налоговая».

Вот что пишут в комментариях:

«Начисления по страховым взносам за 1 квартал действительно в октябре в карточке появляются, если вы к пострадавшим отраслям относитесь. За март оплата взносов была на 6 месяцев продлена. Поэтому проверьте в личном кабинете, что у вас за март было».

Еще пишут, что могло задвоение быть:

«Вы не за 3 кВ отправляли, а за 9 месяцев нарастающим как обычно. Могло что-то и задвоиться. Такте бывает у всех, ничего страшного. Самое главное, что это все можно хоть 10 раз исправить».

Автор отвечает, что так все и есть:

«Вы правы. За 9 месяцев. Нарастающим итогом. Но смысл не теряется».

На это ответили, что у них бывают сбои такие:

«Было один год такой сбой у них. Они начисления первого квартала и в квартальную , и в полугодовую, и в 9-три месячную включили . Я ещё масла в огонь подлила, говорю и в годовой они будут:-) ничего затем откорректировали все».

Все все понимают, что бывает, но времени жалко на препирательства.

Для конкретно этой налоговой советуют жаловаться, иначе бесполезно:

«С 29-й спорить, употеешь.Это моя налоговая. Сверяйтесь лучше, причем скандальте, поднимайтесь наверх. Я бы еще накатала жалобу».

Можно еще на Kremlin.ru пожаловаться. Пишут, что помогает.