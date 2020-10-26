Директор купил за счет компании горнолыжный костюм. И такое уже не впервые

Все чаще бухгалтеры делятся случаями, когда директор использует ООО как личный кошелек. Такое ощущение, что часто они руководствуются принципом «горит сарай — гори и хата».

Поделились наболевшим в «Красном уголке бухгалтера».

«Ох, коллеги, пожаловаться или совета просить хочу. Сегодня выписку банка проверяю, директор оплатила одежду горнолыжную на 150тыс: „наличных нет, надо же как-то жить, спиши на спецодежду“. ООО на УСН, „доходы минус расходы“, опт, ну какая спецодежда :-(. Понятно, что налоги с натурального дохода тоже платить не будет. Мягко объясняю, что нельзя так делать, но бесполезно. Расстраиваюсь сижу. С другой стороны её же ответственность за неуплату налогов. Предупреждён. Думаю, что совсем редко проверяют расходы в малом бизнесе, поэтому собственники расслабляются».

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Причем, судя по дальнейшим комментариям, это уже тенденция.

Вот что в комментариях на это пишут:

«Проведите авансовым отчётом, на материалы и спишите! Письмо диру, что если найдут при проверке, то доначислит то-то и то-то...».

Кто-то советует сопоставить возможные доначисления и санкции вероятности их получения:

«Так с т.з. предпринимателя который оценивает риски считается так: сумма налога плюс штрафов и пеней умножаем на вероятность их получения. Если получается меньше текущих налогов то сделка выгодная. Обсчитываем так глубиной на 4 года для простоты».

Еще советуют просто оприходовать и списать:

«Ну не принимайте в расходы в налоговом учёте и все . Как материалы оприходуйте и спишите. Уже дело сделано, куплено:-)».

Вообще, тут больше внутренние переживания самого бухгалтера — не любит она нарушать. На это пишут: