Объем ФНБ к концу года будет 12,5 трлн руб. Но тратить их будут только при ценах на нефть ниже $20

Силуанов заявил, что тратить средства Фонда национального благосостояния Минфин будет при ценах на нефть ниже $20 за баррель.

Объем ФНБ на конец 2020 года составит 12,5 трлн руб., ликвидная часть — 8 трлн руб.

«В нашем Фонде национального благосостояния около 12,5 трлн рублей мы ожидаем на конец текущего года, из которых около 8 трлн — это ликвидная часть. Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть», — сказал Силуанов.

Министр надеется, что тратить эти средства не придется.

«Мы уже говорили, что так называемая копилка, это ФНБ, она для целей страховки от снижения цен на нефть. Хочется надеяться, что мы сможем обойтись теми плановыми решениями и не будем принимать каких-то дополнительных незапланированных мер», — сказал Силуанов.

Ну да, зачем тратить ФНБ, если из него можно оплатить покупку Сбербанка например.