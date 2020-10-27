Малый и средний бизнес хотят вовлечь в экспорт

Президент на заседании Госсовета поручил проработать вопрос о вовлечении среднего и малого бизнеса в экспорт.

Соответствующее поручение среди прочих оформлено на сайте Кремля:

"Представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, в том числе на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках" - сказано в поручении.

Срок исполнения до конца года, ответственный Мишустин.

Невольно возникает вопрос о том, надо ли это малому и среднему бизнесу хотя бы с точки зрения валютного контроля. Но дальше есть вот такой пункт:

"Внести в план мероприятий «Трансформация делового климата» изменения, включив в него мероприятие по созданию института «добросовестного экспортера» в целях предоставления такому экспортеру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощенного порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки на него".

Если это как раз об облегчении валютного контроля, то может и взлетит. Хотя малому и среднему бизнесу после всех пандемий бы выжить, какой уж там экспорт.

Еще Путин распорядился снизить ставки по кредитам для МСП и продлить запрет на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении МСП.