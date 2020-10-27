Для малого и среднего бизнеса усовершенствуют систему учета в реестре МСП

lubezniy И да... пока сидел в коридоре после втыка второго компонента... Вакцинация от ковида будет бесплатной

lubezniy Меня штормило дня 2-3 от первого компонента, но последний из... Вакцинация от ковида будет бесплатной

Алейда Не 5, а 4. В мае и так уже дофига праздников всяких и выходн... Работодателям разрешат включать санаторные путевки в расходы...

lubezniy Такого спроса, как на нефть, не будет. Иначе уже бы строили ... Вакцинация от ковида будет бесплатной

manik Среди моих коллег тоже есть вакцинированные. Штормило их при... Вакцинация от ковида будет бесплатной

Бабловед Вот те раз! Эпидемия есть, опасность вымирания человечества ... Вакцинация от ковида будет бесплатной

Наталья_Пасюкова Прям даже за одним столом и без масок...в общественном месте... Путин поблагодарил напряженно работающую Госдуму

lubezniy Не выйдет. Нет того спроса в баррелях в сутки. Вакцинация от ковида будет бесплатной

Чалдон не можно, а нужно. По бабкам, это лучше нефти выйдет. Вакцинация от ковида будет бесплатной