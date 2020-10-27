Для малого и среднего бизнеса усовершенствуют систему учета в реестре МСП

Путин распорядился усовершенствовать систему учета субъектов малого и среднего предпринимательства в едином государственном реестре МСП.
Вот что сказано в данном распоряжении:
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование учета субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».
Кроме того, для МСП предложено снизить ставки по кредитам, продлить мораторий на проверки и привлечь его к экспорту.