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Для малого и среднего бизнеса усовершенствуют систему учета в реестре МСП

Путин распорядился усовершенствовать систему учета субъектов малого и среднего предпринимательства в едином государственном реестре МСП.

Вот что сказано в данном распоряжении:

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование учета субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, для МСП предложено снизить ставки по кредитам, продлить мораторий на проверки и привлечь его к экспорту.

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