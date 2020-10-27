Налоговики требуют документы от ИП, который уже два года не ИП. Чего они могут хотеть?

Из налоговой прилетело требование. Хотят документы по реализации товара от ИП за 2017 год, ИП закрыли в 2018 году, был на ЕНВД.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, прошу вашего мнения по требованию из налоговой. Как думаете, с какой целью просят поставщика предоставить документы реализации товара в адрес ИП за 2017 год, который работал на ЕНВД и закрылся в 18 году. Не вижу логики в данном запросе, а может чего не понимаю. Буду признательна за любое высказанное предположение».

Вот что в комментариях предположили:

«Где-нибудь подозрение на опт или другие виды деятельности вылезло, которые не должны быть на ЕНВД. А сумма возможно существенная для налогов по ОСНО. Хотя как это происходит с ИП, которые прекратили деятельность, не знаю🤔. Про ответственность ИП и физлица своим имуществом в курсе».

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Еще предположили, что всю цепочку трясут:

«Скорее всего трясут всю цепочку, с целью выявить конечного бенефициара. Возможно организацию заподозрили в продаже кеша, а на ИП ломали назначения. Очень мало информации, чтобы делать выводы».

Но автор пишет, что все было вбелую, товары реально получали. Возможно, подозрение вызвал поставщик-экспортер.

А вот еще одно предположение — дробление.

«Если вы поставщик, то первое что приходит в голову — дробление. Вернее, налоговикам может показаться, что вы продавали „своему“ ИП ЕНВД, чтоб с „его“ наценки сэкономить налоги».

Коллеги, а вы как думаете, чего хотят?