Участвуете в госзакупках? Росфинмониторинг уже собирает на вас досье

Если компания решила принять участие в госзакупках, за ней сразу начинает наблюдать Росфинмониторинг.
Об этом пишут на канале «Тот самый 115-ФЗ».
«Одной из обязанностей РосФинМониторинга является контроль за исполнением гос контрактов в части целевого использования выделенных средств. На данные момент мониторятся большие контракты. Маленькие сделки на несколько миллионов пока рассматриваются только по заявлениям или иным сигналам.
Итак, как работает РосФин:
- Если компания подала заявку на участие в конкурсе, на нее сразу же собирается досье. Запрашиваются у гос органов и банков сведения о фирме. Банки дают информацию о бенефициарных владельцах, сведения о лицах, действующих по доверенности, выписки по счетам.
- Когда компания получила контракт, проверка продолжается. Опять запрос в банки на свежие выписки и предоставление сведений о всех лицах, имеющих право распоряжаться счетом. Бывают случаи, что в банки поступают запросы о движениях по личным счетам директора или бенефициара.
- В процессе исполнения и по завершению контракта все данные периодически актуализируются. Компания работает по контракту, платит поставщикам, зарплаты, премии, а у РосФинМониторинга рисуется схема всех денежных потоков.
- Контрагенты также под наблюдением. Если вы и не участвуете в гос закупках, а ваш покупатель — да, то вы теоретически также можете попасть под проверку РосФинМоиторинга. Бывали случаи, что проверяли и 2, и 3 колено в цепочке контрагентов.
Таким образом, любая компания, которая участвует в гос закупках, должна заранее готовиться к проверке РосФинМониторинга. Например, заботиться о гигиене счета, вовремя актуализировать идентификационную информацию о компании в банке, не проводить сомнительных операций, оперативно отвечать на запросы банкиров, чтобы тот не послал в РосФин сведения о подозрительных транзакциях».