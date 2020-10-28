Льготную ставку НДС на внутренние перевозки просят продлить еще на три года

Торгово-промышленная палата РФ обратилась к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой продлить до конца 2024 года льготную ставку НДС (10%) на услуги по внутренним воздушным перевозкам.

«Мы попросили Белоусова поручить Минфину России рассмотреть вопрос о продлении до 31 декабря 2024 года льготной ставки НДС в размере 10% на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа (подпункт 6 пункта 2 статьи 164 НК РФ). С 1 января 2021 года указанное положение утратит силу, а ставка НДС на внутрироссийские воздушные перевозки повысится с 10% до 20%», — сообщил ТАСС президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Согласно оценке главы ТПП, это повлечет финансовые потери для авиакомпаний и рост цен на билеты. Кроме того, повышение НДС может привести к снижению доступности внутренних перевозок для граждан, считает он.

Мохранение пониженной ставки не затронет региональные воздушные перевозки в обход Москвы, а также перевозки в/из Калининграда, Республики Крым и Дальневосточного федерального округа, ставка НДС которых составляет 0%.