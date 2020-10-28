Вакансия главбуха как способ пополнения клиентской базы. Дали телефон — крутись как хочешь?

Поражающий своей «новизной» и «креативностью подхода» способ пополнения клиентской базы, причем сразу сегментированной. Вешаешь вакансию главбуха — и вперед.

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Новый вид удивительных историй. Может у кого то было, но я с таким впервые столкнулась. Компания "Энтера"публикует вакансии на должность Главных бухгалтеров, Вы им присылаете резюме, а они в свою очередь увеличивают свою клиентскую базу для продвижения программы ввода документов. Красавцы, че!«.

Судя по комментариям, случай далеко не единичный.

«А я думаю, откуда у них мой номер телефона! Названивают, надоели уже. В чёрный список».

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Кто-то жалуется на спам от других компаний. И, судя по всему, хочет приобрести ружье.

«После спама от Гаранта, Консультанта, а особенно Главбуха. Хочется вместе с аттестатом Главного приобрести охотничий билет. 😤».

Только вот в другом комментарии спешат разочаровать — наличие ружья от спама не спасает.

«Опробовано. Не помогает. У меня и охотничий билет есть и оружие, но от главбухного спама избавиться не могу...».

И еще случай с другой компанией, но с подобным подходом:

«Мне тоже кажется, что в сегодняшних реалиях, для формирования клиентской базы, фирмы ничем не чураются, в том числе и липовыми вакансиями. Не так давно, с месяц назад, приходит мне приглашение от некой фирмы „Дорожный Сервис Р“ на должность главбуха. Назначили встречу на 19 часов вечера. Странно, но решила сходить. Прихожу, а там народу, как на вокзале в добрые времена. И все по приглашению на вакансии каких то директоров, управляющих, главных бухгалтеров. Все сидели заполняли какие то анкеты. Главбухов якобы требовалось аж девять. Якобы вдруг враз решили уйти от аутсорсинга. Но дело не в этом. У всех присутствующих было ощущение странности происходящего. От „фирмы“ суетилась только одна девушка, понятия не имевшая ни об одной „вакансии“. Было чувство, что таким образом собирались данные. Якобы она не может толком ничего рассказать, так как далека от бухгалтерии и предложила скинуть ей наши электронки, чтобы она скинула в ответ какие то внутренние ЛНА. В ответ никто из нас так ничего и не дождался. В ответ на телефонные звонки, отвечала уже другая девушка, которая неуверенно сообщала что вроде бы как уже никто им не требуется. А у меня на НН два аккаунта с одним и тем же резюме. На второй аккаунт, уже после того как якобы им уже перестали требоваться главбухи, мне снова приходит приглашение. Но, на этот раз, я к ним уже не пошла».

А еще одна компания вообще резюме бухгалтера себе на сайт повесила, дескать, работу уних ищет. Со всеми данными: