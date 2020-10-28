Платить иностранцам зарплату наличными нельзя. Можно попасть на большие штрафы

В компанию прилетел штраф из-за того, что платили иностранному работнику зарплату наличными. Хоть это и было почти год назад, но «награда нашла героя».

Пишут в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги! Ситуация патовая! В феврале 2020 г поступил запрос от ФНС на предоставление документов по иностранному работнику (ведомости, трудовой договор, миграционка и ТД). Документы предоставили. У нас было заявление работника о выдаче зарплаты налом в связи с невозможностью открыть счёт в банке. Сейчас уже почти год выплата на карту. Сегодня получили приглашение на составление административного протокола на каждую выплату зарплаты и аванса. Прошло 8 месяцев! Инспектор сказала, что минимальный штраф 75% от выплат. Что делать? Там штраф около ста тысяч».

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Наличкой иностранцам платить нельзя, что и пишут в комментариях:

«Никогда не было и вот опять ©. Уж сколько лет пишут — нельзя платить зарплату наличными валютным нерезидентам, коими являются все иностранцы, кроме тех, что имеют вид на жительство. И все равно влипают на огромные штрафы на ровном месте».

При этом, несколько комментаторов написали, что тоже так делают, платят из кассы. Кому-то штрафы прилетели.

Кто-то советует писать в налоговую, просить простить на первый раз:

«Попробуйте написать ходатайство, где сошлитесь на малое предприятие, первое нарушение и т.п. (если, конечно, это вам подходит). Нам помогло, отделались предупреждением».

Автор пишет, что им уже инспектор пообещал, что предупреждения маловато будет.

Кстати, 75% от выплат — это еще по нижнему порогу. Ч. 1 ст. 15.25 КоАП предусматривает штраф от 75 до 100% от суммы незаконной операции.