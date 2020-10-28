Как простым языком объяснить, почему в декларации прибыль, а в балансе убыток?

Бухгалтеру нужно объяснить собственнику бизнеса, почему баланс и декларация различаются — в декларации прибыль, а в балансе убыток. Простым понятным языком без обилия терминов.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Если у кого есть заготовка буду признательна. Как на совсем простом челов языке (не использовать бухгалтерские термины) объяснить человеку, почему в декларации прибыль, а в балансе убыток. Вот надо совсем просто без НУ, БУ и т.д.».
В комментариях уточнили, для чего это нужно:
«Если это собственник, который любит тратить денежки предприятия на всякие сомнительные покупки — то так и сказать: все ваши хотелки к расходам не относятся, деньги потрачены (убыток), трата бесполезна для бизнеса. Ну это если об этом речь».
Автор подтверждает что именно об этом и идет речь.
Еще советуют вот так объяснить:
«Объясните, что средства предприятия станут его личными после уплаты НДФЛ с дивидендов. А пока нецелевое расходование приводит к финансовым убыткам при наличии налоговой прибыли».
А кто-то вспоминает, как было более 20 лет назад:
«Ещё в 90х годах начальник стройуправления все допытывался: ты вот прибыль насчитала и мы ее заплатили, а почему тогда денег на счёте нет? То есть, в его понимании: прибыль = деньги на счёте:-) Я была в ступоре».
Еще дают вариант объяснения «на пальцах»:
«Ответ: в декларации по налогу на прибыль только те расходы , которые разрешает „великий и ужасный“ НК.😂 А в балансе (т. е в бухгалтерском учете) можно учитывать все, даже прошлогодний снег, если нужно».
Следом немного поправили:
«Поправка: „А в балансе НУЖНО учитывать все, даже прошлогодний снег, если УБРАН“ 🙂»
И еще пишут, какие бывают расходы:
«При формировании декларации по прибыли используется налоговый учёт, а в него включаются не все затраты. В бухгалтерский учёт включаются почти все затраты. То, что в затраты не включается — это ваши хотелки».
А самый оригинальный вариант вот какой:
«Человек какого пола? Если мужчина: не все твои частные мужские расходы будут благосклонно восприниматься семьей, поэтому ты их не учитываешь в финансах семьи».
Коллеги, а вам часто подобные вопросы задают?