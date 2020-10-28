Как простым языком объяснить, почему в декларации прибыль, а в балансе убыток?

Бухгалтеру нужно объяснить собственнику бизнеса, почему баланс и декларация различаются — в декларации прибыль, а в балансе убыток. Простым понятным языком без обилия терминов.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Если у кого есть заготовка буду признательна. Как на совсем простом челов языке (не использовать бухгалтерские термины) объяснить человеку, почему в декларации прибыль, а в балансе убыток. Вот надо совсем просто без НУ, БУ и т.д.».

В комментариях уточнили, для чего это нужно:

«Если это собственник, который любит тратить денежки предприятия на всякие сомнительные покупки — то так и сказать: все ваши хотелки к расходам не относятся, деньги потрачены (убыток), трата бесполезна для бизнеса. Ну это если об этом речь».

Автор подтверждает что именно об этом и идет речь.

Еще советуют вот так объяснить:

«Объясните, что средства предприятия станут его личными после уплаты НДФЛ с дивидендов. А пока нецелевое расходование приводит к финансовым убыткам при наличии налоговой прибыли».

А кто-то вспоминает, как было более 20 лет назад:

«Ещё в 90х годах начальник стройуправления все допытывался: ты вот прибыль насчитала и мы ее заплатили, а почему тогда денег на счёте нет? То есть, в его понимании: прибыль = деньги на счёте:-) Я была в ступоре».

Еще дают вариант объяснения «на пальцах»:

«Ответ: в декларации по налогу на прибыль только те расходы , которые разрешает „великий и ужасный“ НК.😂 А в балансе (т. е в бухгалтерском учете) можно учитывать все, даже прошлогодний снег, если нужно».

Следом немного поправили:

«Поправка: „А в балансе НУЖНО учитывать все, даже прошлогодний снег, если УБРАН“ 🙂»

И еще пишут, какие бывают расходы:

«При формировании декларации по прибыли используется налоговый учёт, а в него включаются не все затраты. В бухгалтерский учёт включаются почти все затраты. То, что в затраты не включается — это ваши хотелки».

А самый оригинальный вариант вот какой:

«Человек какого пола? Если мужчина: не все твои частные мужские расходы будут благосклонно восприниматься семьей, поэтому ты их не учитываешь в финансах семьи».

Коллеги, а вам часто подобные вопросы задают?