Отчеты об успешной отправке данных по удаленщикам пропали с сайта mos.ru. Бухгалтеры жалуются

С отчетами по удаленщикам на mos.ru люди мучаются до сих пор. И даже если все успешно было отправлено — не обольщайтесь, все могло исчезнуть из-за сбоя. По крайней мере, так считает техподдержка.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«По поводу отчета по удаленщикам. 12 октября промучилась весь день, но уже около полуночи удалось отчет сдать на mos.ru. Радостная, несколько раз проверила, что да, отчет ушел, не в черновиках висит. Полмесяца сижу на удаленке, а сегодня что-то решила зайти посмотреть, какие там новости на мос ру. Ну и посмотрела: отчет мой висит в черновиках, не сдан. Это получается, что надо на каждое действие на этом сайте скрины делать? чтобы. ежели что, подтвердить, что не ты накосячила. Сил уже нет на всё это((🤬».

В комментариях поддержали, что да, сил и правда нет уже:

«Мы отправили 12-го и распечатали с положительным результатом. Вчера посиотрели — а там видны лишь ропытки с ошибками. И надпись- на удалёнке 0 сотрудников! 🙈».

Все скрины делают, потому что много ошибок, из-за которых отчет не уходит.

«А нам прислали письмо предупреждение что отчет не сдан, хотя в рекстре видно что сдано и есть файл с результатами. Ответила им скрином. В ноябре продолжим развлекаться?».

У кого-то есть распечатка с положительным результатом, а на сайте указано что не сдан отчет.

«И у меня то же самое. Распечатка с положительными результатами есть. А на сайте написано, что отчет не сдавали. Гендир сказал, что раз на бумаге распечатано, что приняли без ошибок, так и не парится. А может это у тех, кто только телефоны предоставил, без остальных данных? Что думаете, коллеги?».

У кого-то все хорошо, даже на эоектронную почту сообщили.

«А мне по одной фирме даже отчет пришел на почту от мос ру что файл успешно загружен».

А вот что говорит техподдержка:

«Я вчера звонила в техподдержку. Мне сказали, что исчезнувшие отчеты — это результат сбоя на сайте. — Не печальтись, — говорят они мне. — Ложитесь спать, утро вечера мудренее. Завтра все появится. Завтра не появилось...».

Успокоили так успокоили! Ну спасибо!