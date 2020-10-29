7,5 млрд рублей на два года для проведения интернета чиновникам

На интернет для московских чиновников в ближайшие два года потратят в общей сложности 7,5 млрд рублей.

Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок:

Подрядчик должен будет организовать выделенные каналы с доступом в интернет, точки доступа Wi-Fi, а также каналы доступа к VPN. Некоторые точки доступа в интернет должны быть защищены от DDoS-атак. Скорость доступа в интернет в разных точках варьируется от 1 Мбит/с до 5000 Мбит/с.

В документации не уточняется, подключение каких именно московских учреждений будет обеспечивать подрядчик. Контракт рассчитан на период с 1 декабря 2020 года по 20 ноября 2022 года.

По материалам «МБХ».