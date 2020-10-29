Налоговики вызывают в инспекцию, а за неповиновение грозят административной ответственностью

Налоговики прислали уведомление с вызовом в инспекцию. Не сходится сумма из банковской выписки и дохода по декларации. А за неповиновение (дословно) грозят административной ответственностью.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, может кто то сталкивался с таким требованием? Компанию взяла недавно в 2020 году, прошлый бухгалтер не передала базу. Я просто из баланса внесла остатки и начала вести компанию с 2020г. Требуют книгу и оборотку, взять неоткуда, если только восстанавливать 2019 год. Пояснительной записки и договор будет недостаточно для налоговой?».

Вот что в комментариях пишут:

«А выписку вы не можете посмотреть? Есть доступ. Надо же для себя понимать почему в доходах сумма в разы меньшая, чем у налоговой. Пояснять же как-то надо. Или вы согласны, что начислят налог с 24 млн?».

Уточняют, что оборотку можно не давать:

«А оборотку не должны вы им давать. Но выписку конечно посмотрите...».

Автор пишет насчет данных в декларации:

«По декларации все верно, они работают на агентских договорах и к доходам принимают только свою комиссию, поэтому и возникли вопросы у налоговой».

Советуют банковские выписки подгрузить:

«Загрузите выписки банка за 2019 год в свою новую базу, проанализируйте чего не хватает, думаю вы справитесь с восстановлением книги. Оборотки не обязаны предоставлять. Пояснение дайте по вашей схеме работы и по суммам расхождений».

Еще есть мнение, что им вообще ничего не обязаны предоставлять:

«По данному вызову и уведомлению вы вообще ничего им не должны, это лишь ваше ПРАВО предоставить все эти доки, а так можно написать объяснение и даже не ходить. А можно написать, что требование неправомерное! Так как в камеральный срок они тоже не попали видимо».

Кто-то пишет, что учет восстанавливать нужно в любом случае:

«Учёт надо восссианавливать, и неважно, что вы только взяли организацию в этом году. Первичные документы где? Выписки банка есть?»

Автор пишет в ответ, что уже этим занимается:

«Выписка банка и кассовые доки есть, забиваю, остальные документы в офисе у директора, восстановить надо, я понимаю. Но сейчас думаю просто ответить им пояснительной запиской, почему банк и декларация не сходятся и приложить основные договора и в это время доделывать за 2019г. Если все-таки пришлют требование, то скину КУДиР или отстанут на основании пояснительной. Как повезёт».

А еще пишут, что такая же беда, пришел клиент в июле, и тоже требования посыпались. Причем, предыдущий бухгалтер базу отдавать не хочет от слова совсем.