Налоговики ходили с громкоговорителями по улицам и просили заплатить налоги. Все настолько плохо?

В городе Шумиха Курганской области налоговики ходили по улицам с громкоговорителями и просили граждан заплатить налоги.
Об этом пишет znak.com со ссылкой на пресс-службу УФНС по региону.
«В этом году налоговой инспекцией наряду с традиционными способами информирования было организовано звуковое оповещение населения. В инспекции установлено стационарное оборудование для трансляции звукозаписи, а в территориально обособленных рабочих местах организовано мобильное оповещение при помощи громкоговорителей».
Налоговики предлагали оплатить налоги до 1 декабря, в противном случае будут начислены пени.
В «Красном уголке бухгалтера» по этому поводу предложили:
«Нужно листовки еще с самолета разбрасывать, „сдавайтесь“».
И картинку издания немного доработали:
Ага, и по домам ходить, агитировать.