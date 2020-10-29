Налоговики ходили с громкоговорителями по улицам и просили заплатить налоги. Все настолько плохо?

В городе Шумиха Курганской области налоговики ходили по улицам с громкоговорителями и просили граждан заплатить налоги.

Об этом пишет znak.com со ссылкой на пресс-службу УФНС по региону.

«В этом году налоговой инспекцией наряду с традиционными способами информирования было организовано звуковое оповещение населения. В инспекции установлено стационарное оборудование для трансляции звукозаписи, а в территориально обособленных рабочих местах организовано мобильное оповещение при помощи громкоговорителей».

Налоговики предлагали оплатить налоги до 1 декабря, в противном случае будут начислены пени.

В «Красном уголке бухгалтера» по этому поводу предложили:

«Нужно листовки еще с самолета разбрасывать, „сдавайтесь“».

И картинку издания немного доработали:

Ага, и по домам ходить, агитировать.