Нового локдауна не будет, для бизнеса готовят новые меры поддержки. О чем еще говорил Путин

Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» сообщил, что правительство готовит новые меры для поддержки бизнеса, в первую очередь среднего и малого из общепита и других наиболее пострадавших отраслей.

«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — сказал Путин.

Также он заявил, что общенационального локдауна вводить не будут.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — сказал президент.

Кроме того, Путин пошутил, мол, банкиры сердились на него, когда часть мер поддержки бизнеса переложили на банки. На что глава ВТБ Костин ответил:

«Мы на президента никогда не сердились. Может на кого-то еще, на чиновников».

Также Путин сказал, что «запретительных мер в киберсфере Россия внедрять не намерена».

По материалам «РБК».