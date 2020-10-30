Как посчитать отпускные, если отпуск начинается с первого числа

Как известно, оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Как произвести расчет отпускных, если работник уходит в отпуск с первого числа месяца, заработная плата за предшествующий отпуску месяц на момент расчета и выплаты отпускных еще не начислена?

Ответ на этот вопрос дали в Роструде.

Там рекомендовали производить расчет в два этапа:

1) до начала отпуска производится исчисление среднего заработка исходя из заработной платы, начисленной за 11 месяцев расчетного периода. При этом продолжительность расчетного периода принимается равной 12 месяцам (29,3 дн. x 12);

2) по окончании месяца производится повторное исчисление среднего заработка с учетом всех начисленных работнику за отработанный период сумм заработной платы, включая премии, и начисляется доплата в размере разницы между исчисленной окончательно и предварительно начисленной суммами среднего заработка.