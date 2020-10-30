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Зачем заставлять опытного бухгалтера на собеседовании цитировать кодексы?

Главный бухгалтер со стажем 11 лет вынуждена искать работу. И попадает на собеседования, где требуют чуть ли не цитировать НК или ТК. С язвительными комментариями «вам бы подучиться». Ну зачем так?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«11 лет Главбух... ни о чем😭. Отзыв лицензии ЦБ заставил ходить на собеседования! Дорогие, милые коллеги! Если Вам предстоит собеседовать потенциального коллегу, пожалуйста не надо открывать Налоговый кодекс и требовать пересказа скажем так главы 23!!! Или Трудового Кодекса эдак так нормы учета переработки... Рекомендации типа „вам бы подучиться и цены бы Вам небыло“ на собеседовании реально бьют ниже пояса! Просто скажите при первом дисконнекте — НЕТ!!! Пожалуйста не надо самоутверждаться за чужой счет! Отдельное спасибо — Главбуху WanderBuild. Вы „богиня“. Пошла учиться».

Всегда хотелось на таких собеседованиях сказать «мы что, на экзамене»? Причем, так и юристов порой собеседуют, да и других специалистов.

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Вот что пишут в комментариях:

«Похожая ситуация. Ещё и возраст. Просить бесполезно. Не поймут, пока не окажутся в такой же ситуации, не дай Бог.🤝🌹».

А кто-то делится подобным случаем «экзамена»:

«У меня было такое, лет 10 назад:

  • глава 25
  • наизусть?
  • наизусть
  • я вам не подхожу
  • не подходите
  • всего доброго».
Кого-то учили, что не нужно зубрить, нужно уметь найти в первоисточнике:

«А нас учили, что цель высшего образования — уметь найти в нужном источнике необходимую информацию, а не учить все наизусть! Видимо, устарело!».

В век цифровых технологий все можно найти, вынув телефон из кармана:

«Зачем наизусть учить, если с телефона даже можно посмотреть первоисточник. А ещё постоянные изменения. Гораздо важнее уметь применить на практике».

Бывает такое, что можно и не собеседоваться, сразу все ясно:
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«Однажды была на таком собеседовании, на зама. Как только вошла ОНА... сразу стало ясно, никто ей не нужен, она звезда вселенной. Посмотрела я на эйчара, на НЕЁ и говорю эйчару — ну вы же сами все видите, что тут без вариантов. Встала и ушла. Эйчар звонила, извинялась. Через пару месяцев они искали уже главбуха... Звезда закатилась».

А иногда собеседование заканчивается после вопросов, вроде такого:

«Мое собеседование закончилось после вопроса: „Расскажите, какую последнюю статью вы прочли в журнале „Главбух“ и назовите 5 книг, которые прочли за год“. А компания большая и серьёзная. Было ощущение, что в библиотеку для трудоустройства пришла».

Интересно, а если прочли 6 книг? Это преимущество или нет?

Ну а подытожим вот таким комментарием:

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«Есть такие компании и люди, не работать с которыми-большая удача. И очень хорошо когда это выясняется до подписания договора. Забудьте об этом. Вам сэкономили время и нервы».

Действительно, если такое собеседование унизительное, то что уж говорить о работе в этой компании?

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