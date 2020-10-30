Зачем заставлять опытного бухгалтера на собеседовании цитировать кодексы?

Главный бухгалтер со стажем 11 лет вынуждена искать работу. И попадает на собеседования, где требуют чуть ли не цитировать НК или ТК. С язвительными комментариями «вам бы подучиться». Ну зачем так?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«11 лет Главбух... ни о чем😭. Отзыв лицензии ЦБ заставил ходить на собеседования! Дорогие, милые коллеги! Если Вам предстоит собеседовать потенциального коллегу, пожалуйста не надо открывать Налоговый кодекс и требовать пересказа скажем так главы 23!!! Или Трудового Кодекса эдак так нормы учета переработки... Рекомендации типа „вам бы подучиться и цены бы Вам небыло“ на собеседовании реально бьют ниже пояса! Просто скажите при первом дисконнекте — НЕТ!!! Пожалуйста не надо самоутверждаться за чужой счет! Отдельное спасибо — Главбуху WanderBuild. Вы „богиня“. Пошла учиться».

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Всегда хотелось на таких собеседованиях сказать «мы что, на экзамене»? Причем, так и юристов порой собеседуют, да и других специалистов.

Вот что пишут в комментариях:

«Похожая ситуация. Ещё и возраст. Просить бесполезно. Не поймут, пока не окажутся в такой же ситуации, не дай Бог.🤝🌹».

А кто-то делится подобным случаем «экзамена»:

«У меня было такое, лет 10 назад:

глава 25

наизусть?

наизусть

я вам не подхожу

не подходите

всего доброго».

Кого-то учили, что не нужно зубрить, нужно уметь найти в первоисточнике:

«А нас учили, что цель высшего образования — уметь найти в нужном источнике необходимую информацию, а не учить все наизусть! Видимо, устарело!».

В век цифровых технологий все можно найти, вынув телефон из кармана:

«Зачем наизусть учить, если с телефона даже можно посмотреть первоисточник. А ещё постоянные изменения. Гораздо важнее уметь применить на практике».

Бывает такое, что можно и не собеседоваться, сразу все ясно: