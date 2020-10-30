Что выбрать вместо уходящего ЕНВД? Приглашаем на бесплатный вебинар 11 ноября

ЕНВД прекратит действие с 1 января, и налоговики уже рассылают уведомления с напоминанием о выборе нового режима. Какой режим выбрать, чтобы и сэкономить, и в поле зрения налоговиков не попасть?
Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Как правильно выбрать форму бизнеса и систему налогообложения», который пройдет 11 ноября с 11:00 до 12:30.
На вебинаре будем обсуждать:
- ООО, ИП или НПД?
- ОСНО: минусы и единственный плюс.
- Как правильно выбрать между УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»
- Патент: самая удобная система налогообложения.
- Как перейти с ЕНВД на УСН.
- Как жить на ОСНО после отмены ЕНВД.
- Налоговые каникулы НПД: плюсы и минусы самого молодого налогового режима.
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