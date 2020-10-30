Стоит ли переходить на электронные больничные?

Бухгалтер компании ломает голову, переходить ли на электронные больничные листы, или продолжать требовать традиционные бумажные.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Коллеги, читаю сейчас, что 72% работодателей работают с электронными больничными, а мы все тянем с переходом — просим сотрудников оформлять бумажные. Мы не правы? Перейти легко? Это бесплатно? С чего начать?».В комментариях кто-то советуют переходить, а кто-то спрашивает, чем БЛ на бумаге мешает, на что автор пишет:
«Неловко перед работниками и страной. Типа, мы отсталые или ещё что хуже».Правда, тут, пожалуй, стоит руководствоваться принципом «если нет нарушения и не штрафуют — то поступаем как удобнее».
Пишут, что перейти достаточно просто:
«Всё очень просто, если конечно у вас есть ЭДО с ФСС, не бойтесь 😉. Главное — первый раз попробовать, а потом вы с бумажными больше связываться никогда не захотите 😃».Кто-то уже перешли, и просят предоставлять электронные больничные:
«Мы только в этом году стали просить. У нас большое предприятия, а доступ к СБИСу был у главбуха, теперь добавили доступ расчетчице. Со следующего года попросили всех предоставлять по возможности электронный больничный, так как будут прямые выплаты и так быстрее ФСС все проверить».А еще пандемия внесла свои коррективы в документооборот:
«Сейчас нас никто не спрашивает, если честно. Большинству выдают электронные. Врачи на дом приходят и по факту оформляют элекронный. Так проще. Пандемические реалии».Тем более, что большинство операторов ЭДО такую возможность предприятиям дают.