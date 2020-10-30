Стоит ли переходить на электронные больничные?

Бухгалтер компании ломает голову, переходить ли на электронные больничные листы, или продолжать требовать традиционные бумажные.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, читаю сейчас, что 72% работодателей работают с электронными больничными, а мы все тянем с переходом — просим сотрудников оформлять бумажные. Мы не правы? Перейти легко? Это бесплатно? С чего начать?».

В комментариях кто-то советуют переходить, а кто-то спрашивает, чем БЛ на бумаге мешает, на что автор пишет:

«Неловко перед работниками и страной. Типа, мы отсталые или ещё что хуже».

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Правда, тут, пожалуй, стоит руководствоваться принципом «если нет нарушения и не штрафуют — то поступаем как удобнее».

Пишут, что перейти достаточно просто:

«Всё очень просто, если конечно у вас есть ЭДО с ФСС, не бойтесь 😉. Главное — первый раз попробовать, а потом вы с бумажными больше связываться никогда не захотите 😃».

Кто-то уже перешли, и просят предоставлять электронные больничные:

«Мы только в этом году стали просить. У нас большое предприятия, а доступ к СБИСу был у главбуха, теперь добавили доступ расчетчице. Со следующего года попросили всех предоставлять по возможности электронный больничный, так как будут прямые выплаты и так быстрее ФСС все проверить».

А еще пандемия внесла свои коррективы в документооборот:

«Сейчас нас никто не спрашивает, если честно. Большинству выдают электронные. Врачи на дом приходят и по факту оформляют элекронный. Так проще. Пандемические реалии».

Тем более, что большинство операторов ЭДО такую возможность предприятиям дают.