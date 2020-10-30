Не принимают РСВ из-за СНИЛС, хотя есть подтверждение из ПФ о его верности. Как быть?

Из за СНИЛС сотрудников в налоговой не принимают РСВ. По их мнению, эти СНИЛС не совпадают с данными ИФНС. Как тут поступить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Не принимают РСВ. Двое сотрудников меняли СНИЛС. Справка из ПФ о достоверности номеров имеется. Послала корректировку разделы 1,2 и 3 — только на этих сотрудников и письмом подтверждение от ПФ. Опять отказ по причине что сведения по этим сотрудникам не совпадают с данными в ИФНС. Что делать?».

Далее в комментариях автор уточняет, что приходит не отказ, а уведомление об уточнении.

В комментариях советуют:

«Пишите, что СНИЛС верный, что ПФР принимает, прикладывайте сам СНИЛС, ответ из ПФР или последний СЗВ-М с протоколом: „прошу принять рсв за 9 мес... СНИЛС указан верно...“».

Кто-то подобным случаем делится и заодно советует:

«Недавно столкнулась с подобной ситуацией. По одной сотруднице приходила ошибка по РСВ — неверный СНИЛС. Она посмотрела в ЛК физлица на налог.ру, там действительно не верный был СНИЛС указан, затем она уточнила персональные данные через ЛК и теперь все в порядке, СНИЛС отражается верно и по РСВ больше ошибка не выскакивает. Вообще на уточнение персональных данных у налоговой 30 дней, но они буквально через несколько дней все исправили».

Еще напомнили, что налоговая и сама может свериться с ПФР:

«Звонили из налоговой, просили написать в ПФР запрос, что СНИЛС достоверный. На мое утверждение, что это работа налоговой сверяться с ПФР, если у налоговой что-то не так, инспектор была удивлена. А мне непонятно, почему у меня через раз, то принят отчет, то нет, в одном периоде принят, в следующем нет. Кстати, ИНН у этих сотрудников есть?».

Автор пишет, что ИНН есть, налоговая именно на СНИЛС ругается. Ей в ответ пишут:

«Если ИНН есть, то не беспокойтесь, человека они идентифицировали. И если предупреждение, то отчет принят».

А еще рассказывают, что у одного сотрудника вообще два СНИЛСа было:

«У нас у сотрудника было два СНИЛСа. Мы об этом узнали после увольнения. Когда отчет не приняли, он у нас работал всего три недели. Отчеты как-то сдали. Прошел год. Налоговая прислала требование пояснить. По-моему даже жалобу писали. Кончилось тем, что сотрудница наша дозвонилась в налоговую, инспектор сказала: „я не буду искать ваше письмо, их там много, продиктуйте правильный номер“».